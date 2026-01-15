İstanbul’a Soğuk Hava Dalgası Geliyor

İSTANBUL’A SOĞUK HAVA GİDİYOR

AKOM’un raporuna göre, İstanbul’da 18 Ocak Pazar ile 19 Ocak Pazartesi günlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarının pazar günü 2 derece en düşük, 5 derece en yüksek olması, pazartesi günü ise 3 derece en düşük, 6 derece en yüksek olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanı bu tarihlere vurgu yaptı.

KARADENİZ’DEN SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Okan Bozyurt, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, 18 Ocak’tan itibaren Karadeniz üzerindeki daha soğuk hava kütlesinin İstanbul’a ulaşacağını belirtti. Bozyurt, özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerine dikkat çekerken, “Özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde gece sıcaklıkları iç kesimlerde -10 derece ve daha aşağı düşecek ve dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli buzlanma bekliyorum” şeklinde ifade etti.

BALKANLARDAN SİSTEM BEKLENTİLERİ

25 Ocak sonrasına ilişkin olarak Bozyurt, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden güçlü bir sistemin gelebileceğini ancak bunun için henüz erken olduğunu kaydetti. Okan Bozyurt, “25 Ocak’tan sonra Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuvvetli bir sistem bekliyorum ama şu anda bu çok net değil. Dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili kar yağışları ocak sonu itibarıyla görülebilir,” ifadelerine yer verdi.