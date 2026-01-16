Ankara İçin Buzlanma Ve Don Uyarısı Geldi

Kış aylarının sert geçtiği Ankara’da hava sıcaklıklarının daha da düşmesi öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, “buzlanma ve don” olaylarının yaşanacağını bildirdi.

ANKARA İÇİN DON VE BUZLANMA UYARISI

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden elde edilen güncel verilere dayanarak, kent genelinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının beklenmekte olduğunu açıkladı.

KRİTİK TARİH: BUGÜN SAAT 18.00

Yapılan bilgilendirmeye göre, 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 18.00’de başlayacak soğuk hava dalgasının, 22 Ocak 2026 Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor. Bu süre içerisinde özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskinin artacağı kaydedildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR

Valilik, başta ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar olmak üzere, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.