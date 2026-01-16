Ankara İçin Buzlanma Ve Don Uyarısı Geldi

Kış mevsiminin zorlu geçtiği Ankara’da, hava sıcaklıklarının daha da düşmesi olası. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, “buzlanma ve don” uyarısında bulundu.

ANKARA İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son verilere dayanarak, kent genelinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının beklendiğini bildirdi.

BUGÜN SAAT 18.00 KRİTİK

Açıklamalara göre, soğuk hava etkisi 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 18.00’de başlayacak ve 22 Ocak 2026 Perşembe gününe kadar sürecek. Bu süre zarfında, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskinin artmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR

Valilik, olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalar gibi sorunlara yol açabileceğine dikkati çekerek, vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

