İsrail’in Gazze’deki Saldırıları Sonuç Vermeye Devam Ediyor

Gazze’de hayatta kalma mücadelesi sürüyor. 10 Ekim’de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bölgedeki İsrail saldırıları devam ediyor.

SON 24 SAATTE 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun bombardımanları sonucunda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, daha önceki saldırılarda hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenine enkaz altından ulaşıldı.

ATEŞKESTEN SONRAKİ CAN KAYBI ARTIYOR

Ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana toplam can kaybı sayısı 463’e, yaralı sayısı ise 1.269’a yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİN 455 OLDU

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik askeri operasyonlarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren toplam can kaybı 71.455’e, yaralı sayısı ise 171.347’ye ulaştı.

