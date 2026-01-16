Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın Transfer Açıklamaları

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, siyah-beyazlıların transfer gündemi hakkında dikkat çekici bilgiler paylaştı. Özellikle Rafa Silva’nın, Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica tarafından istendiğini belirtti.

TRANSFER GÜNDEMİ VE AÇIKLAMALAR

Adalı, takımdan ayrılması beklenen oyuncular ve gelen teklifler hakkında da bilgi verdi. Siyah-beyazlıların transfer hedeflerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Kış sezonunda transfer yapmak çok zor. Biz boşta kalan oyunculardan daha çok, bizim istediğimiz ve takımında oynayan futbolcular üzerinde yoğunlaşmış durumdayız. Tahmin ediyorum 1 hafta içinde görüştüğümüz transferler için sonuç alırız. Kış sezonunda transfer yapmak maliyetli. Bir sene içinde kurumsal yapıyı düzeltmek ve futbol takımını düzeltmek kolay değil. Enkaz edebiyatından uzak duruyorum. Mali olarak transferlerin üstünde çalışıyoruz ama gecikmesinin parayla pulla alakası yok.”

TEKLİFLER VE GİDEBİLECEK OYUNCULAR

Başkan Adalı, Demir Ege’ye bir teklif geldiğini ve oyuncunun gitmek istediğini ifade ederek, “Görüşüyoruz. Bir de gidebilecekler listesinde Rafa var. Abraham’a teklif var ama gitmesine sıcak bakmıyoruz. Onun haricinde teklif gelen futbolcu yok.” dedi. Ayrıca, Beşiktaş’ın finansal durumu için çok önemli olan Dikilitaş projesinin başarıyla sürdüğünü vurguladı.

TRANSFER İHTİYAÇLARI

Adalı, takımın savunma bölgesine transfer ihtiyacının aciliyetini dile getirirken, teknik ekipten gelen talepler doğrultusunda sol kanat, stoper ve 6 numara pozisyonlarına transfer yapılacağını belirtti. “Yapılan transferlerin arkasındayım. Her şeyden önce karakterli oyuncular. Sahada mücadele eden, kavga eden bir takım var. İnşallah bu kış sezonu istediğimiz bölgeleri tamamlayacağız.” ifadelerini kullandı.

ABRAHAM VE RAFA İLE ALGI OLUŞTURMA ÖNEMİ

Tammy Abraham için resmi bir teklif aldıklarını dile getiren Adalı, “Serkan Reçber’e ulaşmışlar. İngiltere’den başka bir takım daha ilgileniyor. Tammy’yi yollayalım diye bir düşüncemiz yok. Yerini doldurmak kolay değil çünkü. Bize gelen teklifte herhangi bir oyuncu takası önerilmedi.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Benfica’nın Rafa için girişimde bulunduğunu ve gerekli taleplerin iletildiğini vurguladı.

TRANSFERDE ZORLUKLAR VE YENİ OYUNCULAR

Adalı, Jörgensen’in gelmek istediğini ama kulübündeki kiralama limitlerinin dolu olduğunu belirtti. “Kolay bir transfer değil. Uçağa bindi, geliyor haberini gördüm ama belki de en son gelebilecek oyuncudur.” dedi. Agbodou hakkında da, “Kulübüyle görüşülüyor. Kulübü tamam dediğinde bir saat sonra da biter, bir hafta sonra da biter.” ifadelerini kullandı.

NUNO TAVARES HAKKINDAKİ SON DURUM

Son olarak, Nuno Tavares hakkında herhangi bir sorunun bulunmadığını, ama kulübüyle görüşmelere devam ettiklerini belirten Adalı, “Olmayacak gibi görünmüyor ama alternatifleri de hazır, onların teklifleri de hazır.” diyerek transfer sürecinin belirsizliğine vurgu yaptı.