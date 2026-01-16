Genç Girişimcilere KGF Destekli 3,8 Milyar TL Destek

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan gençlerin kendi işlerini kurma becerilerini geliştirmek amacıyla girişimcilik teşvik ediliyor. Meslek lisesi ve teknik okullardan mezun olan girişimcilere, ayrıca bu girişimcileri istihdam eden KOBİ’lere, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla toplamda yaklaşık 3 milyar 750 milyon lira tutarında finansman desteği sağlanacağı duyuruldu.

YENİ FİNANSMAN PAKETİ

KGF’den alınan bilgiler doğrultusunda, meslek okulu mezunlarının istihdamını artırmaya yönelik yeni bir finansman paketi geliştirildi. Bu paket sayesinde, KGF kefaleti ile sağlanan finansman imkanı ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun gençlerin kendi girişimlerini hayata geçirmeleri teşvik edilecek. Ek olarak, bu gençlerin KOBİ’lerde mezuniyet alanlarıyla ilgili istihdam edilmeleri de teşvik ediliyor. Program çerçevesinde KGF, 3 milyar lira kefalet desteği sunacak; böylece KGF ve Halk Bankası iş birliği ile toplamda 3 milyar 750 milyon lira kredi kullandırılacak.

KREDİ VADESİ EN FAZLA 36 AY

Mezun olan girişimciler 1,5 milyon lira, mezunları istihdam eden KOBİ’ler ise 7,5 milyon lira kredi alabilecek. Kredilerin en fazla 12 ay ödemesiz dönem dahil olmak üzere 36 ay süreyle geri ödenmesi gerekecek. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardan mezun olan 29 yaş ve altındaki girişimciler ile bu mezunları istihdam eden KOBİ’ler bu yeni finansman paketinden yararlanabilecek. Ayrıca, meslek okulu ve teknik liselerden mezun girişimciler ile bu kapsamda yer alan KOBİ’lerin faaliyetlerinin, NACE kodu aracılığıyla mezuniyet alanlarıyla uyumlu olması şartı da bulunuyor.