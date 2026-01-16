Suriye Ordusundan YPG/SDG Mensuplarına Çağrı

suriye-ordusundan-ypg-sdg-mensuplarina-cagri

Suriye’de YPG/SDG’ye Karşı Operasyonlar Devam Ediyor

Ordu, Suriye topraklarında terör örgütü YPG/SDG’ye karşı yürütülen operasyonlara ilişkin resmi açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, YPG/SDG üyesi olan teröristlerin bu örgütten ayrılmaları ve en yakın Suriye ordusu noktalarına yönelmeleri gerektiği ifade edildi.

Herkes kabul edilecek

Resmi açıklamada, “Kürt, Arap ayrımı yapılmaksızın terör örgütünden ayrılanların Suriye yönetimince her zaman ve her yerde kabul edileceği” belirtildi. Bu çağrının, bölgedeki her etnik gruptan bireylere yönelik olduğu duyuruldu.

Devlete Geri Dönme Çağrısı

Ayrıca, sorunların bölge halkıyla değil, PKK terör örgütü ve devrik Beşar Esad rejiminin kalıntılarıyla olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Gecikmeden bu örgütten ayrılın ve devletinize, halkınıza geri dönün.” denildi. Diğer yandan önceki gün Deyr Hafir bölgesinde bazı YPG/SDG mensuplarının silahlarını bırakarak Suriye ordusuna teslim olduğu belirtildi.

