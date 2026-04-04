Bucaspor’un Küme Düşmesi Kesinleşti

İzmir’in köklü spor kulüplerinden biri olan Bucaspor, 2010-2011 sezonunda Süper Lig’de mücadele ettikten sonra, 1928’den bu yana süregelen zorlu süreçlerle karşı karşıya.

BUCASPOR KÜME DÜŞTÜ

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta, deplasmanda Ankaragücü’ne 1-0 kaybeden Bucaspor 1928’in, sezonun bitimine 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Lig sıralamasında 15 puan toplayarak son sırada yer alan İzmir temsilcisi, düşme hattının hemen üzerinde bulunan Altınordu’nun Ankaraspor’u 1-0 yenerek 28 puana ulaşmasıyla ligdeki varlığına veda etti. Bucaspor, kalan dört maçını kazansa dahi maksimum 27 puanla sezonu tamamlayacak.

5 YIL SONRA 3. LİG’DE YER ALACAK

Sarı-lacivertli ekip, sezonun kalan maçları için prestij mücadelesi verecek. Bucaspor, en son 2021 yılında mücadele ettiği 3’üncü Lig’e 5 yıl aradan sonra katılma durumu ile karşı karşıya kalmış durumda.