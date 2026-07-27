Ankara Su Kesintisi 27 Temmuz 2026 Ne Zaman Bitecek? Altındağ ve Mamak İçin ASKİ Bitiş Saatini Açıkladı

Ankara’nın Altındağ ve Mamak ilçeleri başta olmak üzere bazı bölgelerde, P 11 Pompa İstasyonu’ndaki trafo arızası nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor. ASKİ Genel Müdürlüğü, kesintiden etkilenen ilçe ve mahalleler ile tahmini saat bilgilerini duyurdu. Battalgazi Mahallesi’ndeki arıza sebebiyle başkentte belirlenen saatlerde su verilemeyecek. Vatandaşlar, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü yaşanan kesintinin ne zaman biteceğini sorguluyor.