Ankara Valiliği’nden Test Uçuşu Bilgilendirmesi

ankara-valiligi-nden-test-ucusu-bilgilendirmesi

Ankara Valiliği, 08 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek test uçuşuna dair bilgi verdi.

TEST UÇUŞU GÜZERGAHI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, saat 13.00 ile 17.00 arasında notam kapsamındaki rotaları takip edecek uçakların Esenboğa Havalimanı’nı kullanarak Ankara üzerinden iniş yapacakları aktarıldı.

SES HIZI ÜSTÜ UÇUŞ

Açıklamaya göre, test uçuşu sırasında uçakların “ses hızının üzerinde” uçuş gerçekleştireceği bildirildi. Bu durumun kentte yüksek düzeyde ses duyulmasına neden olabileceği ifade edildi.

VATANDAŞLARA BİLGİ

Ankara Valiliği, oluşabilecek gürültü nedeniyle herhangi bir panik ve endişe yaşanmaması amaçlı olarak vatandaşların bilgilendirildiğini duyurdu. Açıklamada, “08 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00 – 17.00 saatleri arasında; Planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergâhları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı’nı kullanacağı ve ‘ses hızının üzerinde’ uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir. Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında ‘ses hızının üzerine’ çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur.” ifadelerine yer verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçeli Futbolcular Aziz Yıldırım’a Destek Verdi

Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Alex de Souza, yaklaşan başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'a desteğini açıkladı ve sessizliğini nihayet bozdu.
Gündem

Arda Turan Ve Shakhtar Donetsk Final Hedefini Kaçırdı

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, yarı finalde elenerek Avrupa macerasına son verdi.
Gündem

Sevdiğim Sensin Dizisinde Ayrılık Şoku Yaşanıyor

Sevdiği Sensin dizisi, 4 Haziran Perşembe günü sezon finali yapacak. Ancak dizide bir oyuncunun ayrılacağı açıklandı.
Gündem

Hakan Safi, Sadettin Saran’la Kongre Sürecini Görüştü

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, mevcut başkan Sadettin Saran ile görüşerek kulüp geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Gündem

Şebnem Ferah’tan İkinci Konser Müjdesi Geldi

Şebnem Ferah'ın İstanbul konseri için biletler hızla tükendi. Ancak, hayranları için yeni bir konser haberi müjdelendi.