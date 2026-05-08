Arda Turan Ve Shakhtar Donetsk Final Hedefini Kaçırdı

Arda Turan, Shakhtar Donetsk’i UEFA Konferans Ligi finaline taşımak için sahaya çıktı.

YARIFİNALDE ZORANLIK

Yarı finalde ilk maçı 3-1 kaybeden Shakhtar Donetsk, Crystal Palace karşısında deplasmanda da 2-1’lik bir yenilgi aldı. Bu sonuçla birlikte Crystal Palace finale yükselmeyi başardı ve Shakhtar Donetsk, yarı finalde turnuvaya veda etti. Arda Turan’ın takımı, Ukrayna Ligi’nde ise dört maç kala 10 puanlık bir avantajla liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

TERİM’DEN DESTEK

Fatih Terim, eski öğrencisi Arda Turan’a bu kritik mücadelede destek vermek amacıyla tribünde yer aldı. Eğer Turan, finale çıkmayı başarabilseydi, Fatih Terim’den sonra UEFA organizasyonlarında finale ulaşan ikinci Türk teknik direktör unvanını elde etmiş olacaktı.

TURAN’IN KAZANIM HEDEFİ

Maç öncesinde Arda Turan, “Daha baskılı olacaklardır. Topa fazla sahip olamayabiliriz. Asla geri adım atmayacağız. Shakhtar Donetsk oyununu oynamaktan vazgeçmeyecek. Kendi oyunumuzu oynayıp bu oyunu geliştirmek istiyoruz. Her zaman iyi oynayamayabilirsiniz ama mücadele etmemenin bir bahanesi olamaz.” şeklinde görüşlerini ifade ederek, takımın mücadelesindeki kararlılığını vurgulamıştı.