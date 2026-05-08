Sevdiğim Sensin Dizisinde Ayrılık Şoku Yaşanıyor

Star TV’nin Perşembe akşamlarının gözde dizisi Sevdiğim Sensin’den dualı bir haber geldi.

Dizinin yapımını üstlenen Ay Yapım, merakla beklenen sezon finalinin tarihini 4 Haziran olarak duyururken, önemli bir karakterin projeye veda edeceği bilgisi ortaya çıktı.

Dizinin başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı Sevdiğim Sensin’de, sezon arasıyla birlikte hikayede önemli bir değişim yaşanacak.

BURÇİN KARAKTERİNE VEDA

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, dizideki Burçin karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Elçin Zehra İrem, kadrodan ayrılmaya hazırlanıyor.

Hikayedeki rolünü tamamlayan Burçin, 4 Haziran Perşembe günü ekranlara gelecek olan sezon finalinde son kez seyirci karşısında yer alacak.

