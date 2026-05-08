Hakan Safi, Sadettin Saran’la Kongre Sürecini Görüştü

FENERBAHÇE YENİ BAŞKANINI SEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenleyecek ve bu toplantıda yeni başkanını belirleyecek.

Geçtiğimiz günlerde mevcut yönetim, seçim kararı almasının ardından Aziz Yıldırım ve Hakan Safi adaylıklarını resmi olarak duyurdu. Barış Göktürk ise adaylığını açıklamasının ardından Aziz Yıldırım lehine yarıştan çekildi.

HAKAN SAFİ’DEN MEVCUT BAŞKANA ZİYARET

Başkan adayı Hakan Safi, mevcut başkan Sadettin Saran ile bir araya geldi. Safi, görüşmeye ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Sadettin Saran ile kongre süreci ve kulübün geleceği hakkında detaylı bir istişare gerçekleştirdiklerini belirtti.

“SAMİMİ SOHBETİ İÇİN TEŞEKKÜR”

Safi, açıklamasında, “Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Sadettin Saran’ı ziyaret ederek kongre süreci ve kulübümüzün yarınlarına dair kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği ve samimi sohbeti için kendisine teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi. Görüşmenin, camiada yaklaşmakta olan kongre süreci öncesinde dikkate değer bir temas olduğu değerlendiriliyor.