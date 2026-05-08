Hakan Safi, Sadettin Saran’la Kongre Sürecini Görüştü

hakan-safi-sadettin-saran-la-kongre-surecini-gorustu

FENERBAHÇE YENİ BAŞKANINI SEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenleyecek ve bu toplantıda yeni başkanını belirleyecek.

Geçtiğimiz günlerde mevcut yönetim, seçim kararı almasının ardından Aziz Yıldırım ve Hakan Safi adaylıklarını resmi olarak duyurdu. Barış Göktürk ise adaylığını açıklamasının ardından Aziz Yıldırım lehine yarıştan çekildi.

HAKAN SAFİ’DEN MEVCUT BAŞKANA ZİYARET

Başkan adayı Hakan Safi, mevcut başkan Sadettin Saran ile bir araya geldi. Safi, görüşmeye ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Sadettin Saran ile kongre süreci ve kulübün geleceği hakkında detaylı bir istişare gerçekleştirdiklerini belirtti.

“SAMİMİ SOHBETİ İÇİN TEŞEKKÜR”

Safi, açıklamasında, “Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Sadettin Saran’ı ziyaret ederek kongre süreci ve kulübümüzün yarınlarına dair kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği ve samimi sohbeti için kendisine teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi. Görüşmenin, camiada yaklaşmakta olan kongre süreci öncesinde dikkate değer bir temas olduğu değerlendiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçeli Futbolcular Aziz Yıldırım’a Destek Verdi

Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Alex de Souza, yaklaşan başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'a desteğini açıkladı ve sessizliğini nihayet bozdu.
Gündem

Arda Turan Ve Shakhtar Donetsk Final Hedefini Kaçırdı

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, yarı finalde elenerek Avrupa macerasına son verdi.
Gündem

Sevdiğim Sensin Dizisinde Ayrılık Şoku Yaşanıyor

Sevdiği Sensin dizisi, 4 Haziran Perşembe günü sezon finali yapacak. Ancak dizide bir oyuncunun ayrılacağı açıklandı.
Gündem

Şebnem Ferah’tan İkinci Konser Müjdesi Geldi

Şebnem Ferah'ın İstanbul konseri için biletler hızla tükendi. Ancak, hayranları için yeni bir konser haberi müjdelendi.
Gündem

TOGG’dan Yeni B Segmenti İşbirliği Açıklaması

TOGG, CATL'in iştiraki CAIT ile B segmentinde ortak bir platform geliştirmek için stratejik bir iş birliği kurdu. Bu adım sektördeki iş birliklerini güçlendiriyor.