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Ankara’ya ‘Süper Hücre’ Geldi!

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SÜPER HÜCRE GÖRÜLDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği’nin yaptığı uyarılar sonrası beklenen ‘Süper Hücre’ etkisini göstermeye başladı. Akşama doğru Ankara’da meydana gelen gök gürültülü sağanak, zamanla artarak günlük yaşamı olumsuz hale getiriyor.

SU BİRİKİNTİLERİ VE TRAFİKTE AKSAMA

Sağanak nedeniyle pek çok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu ve trafikte aksaklıklar yaşandı. Batıkent’te yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.

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