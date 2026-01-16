Ankaralı Turgut’un Miras Dava Süreci Başladı

Ankaralı Turgut olarak bilinen türkücü Turgut Karataş, 15 Aralık 2022 tarihinde akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Beş çocuğundan yalnızca Eylem Boran ile görüşen Karataş, diğer çocuklarıyla olan ilişkisini sona erdirmişti. Hayatının son dönemlerinde yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, çocuklarının tedavisi için toplanan paraların akıbetine dikkat çekmişti. Karataş, vefatından hemen önce “27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı… Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helal para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

KARDEŞLERİNE DAVA AÇILDI

Karataş’ın vefatının ardından, kardeşleri Eylem Boran’a miras davası açtı. Çocuklar, babalarının tedavisi için düzenlenen yardım etkinliğinde 18 milyon TL toplandığını iddia ederek kendi paylarını talep ettiler. Ancak mahkeme, aslında toplanan gerçek tutarın 18 milyon TL değil, yalnızca 250 bin TL olduğunu açıkladı. Eylem Boran, kardeşleri aleyhine açılan davada, “Babamın tedavisi için 18 milyon TL toplandığı söylenildi. Bu parayı da benim yediğimi söylediler. Ben bugün babamın vasiyetini yerine getirdim. Babama söz vermiştim, çok şükür ki davayı kazandık. Babamdan bana mirası olarak, şerefi, onuru, gururu ve 300 bin TL de borcu kaldı” ifadelerini kullandı.