Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Canlı Yayında Rahatsızlık Geçirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın yeni üçüncü pisti ve hava kontrol kulesine dair bir basın toplantısı gerçekleştirerek, yapılan çalışmalara dair bilgiler paylaştı.

BASIN TOPLANTISI SIRASINDA FENALIK GEÇİRDİ

Toplantının ardından gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtlayan Uraloğlu, TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan’ın soruları sırasında aniden fenalaştı. Yanıtlarını zorlukla verdiği gözlemlenen Bakan Uraloğlu, “Arkadaşlar yayını bir durdurursak memnun olurum” diyerek konuşmasını kesmek durumunda kaldı. Bakan’ın yorgunluk nedeniyle rahatsızlandığı ve sağlık durumunda ciddi bir sıkıntı olmadığı bildirildi.