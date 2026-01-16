Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Canlı Yayında Rahatsızlık Geçirdi

ulastirma-bakani-uraloglu-canli-yayinda-rahatsizlik-gecirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın yeni üçüncü pisti ve hava kontrol kulesine dair bir basın toplantısı gerçekleştirerek, yapılan çalışmalara dair bilgiler paylaştı.

BASIN TOPLANTISI SIRASINDA FENALIK GEÇİRDİ

Toplantının ardından gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtlayan Uraloğlu, TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan’ın soruları sırasında aniden fenalaştı. Yanıtlarını zorlukla verdiği gözlemlenen Bakan Uraloğlu, “Arkadaşlar yayını bir durdurursak memnun olurum” diyerek konuşmasını kesmek durumunda kaldı. Bakan’ın yorgunluk nedeniyle rahatsızlandığı ve sağlık durumunda ciddi bir sıkıntı olmadığı bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

‘Casperlar’ Suç Örgütünde 57 Çocuğa Dava Açıldı

'Casperlar' çetesine yönelik açılan davada, 18 yaş altı 57 çocuk dahil 68 kişi hakkında işlem yapıldı. Soruşturma 41 eylemde 66 mağduru ve 4 ölüm vakasını ortaya koydu.
Gündem

Avrupa Ülkeleri Grönland İçin Asker Gönderiyor

Avrupa ülkeleri, Başkan Trump'ın Grönland'ı ilhak etme tehditlerine karşı asker göndererek direnç göstermeye çalışırken, Beyaz Saray bu hamlelerin stratejik planları etkilemeyeceğini belirtti.
Gündem

TBMM’den Site Aidatlarında Çığır Açan Düzenleme

AK Parti milletvekillerinin önerdiği yasa teklifi, site aidatlarının artırılabilmesi için sakinlerin onayını şart koşuyor. Teklif, komisyon onayını aldı.
Gündem

Gülermak’ın Küresel Başarısı Dikkat Çekiyor

Gülermak, Toplu Ulaşım ve Raylı Sistemler alanındaki küresel başarısını pekiştirerek, ENR 2025 listesinde dünya 9'uncusu, Avrupa 5'incisi ve Türkiye 1'incisi oldu.
Gündem

Bankalarda Ücret Ve Komisyon Tarifeleri Yenilendi

Yeni yılda bankacılık sektöründeki ücret ve komisyon tarifeleri güncellendi. Para transferi, kredi kartı aidatı ve kiralık kasa gibi hizmetlerde değişiklikler yapıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.