ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI: CHP İLK SIRADA YER ALDI

ORC ARAŞTIRMA ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI

15-17 Şubat 2026 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen anket çalışmasında, 2 bin 275 katılımcıya “Bu pazar seçim olsa…” sorusu yöneltildi.

ANKET SONUÇLARI

Anketin bulgularına göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) %30,9’luk oy oranıyla lider konumda bulunuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise %30,3 oy oranı ile sıralamada ikinci sırada yer alıyor. Anket sonuçları şöyle sıralandı: *CHP %30,9 *AK Parti %30,3 *Demokrat Parti (DEM) %7,6 *Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) %7,4 *İYİ Parti %6,1 *Büyük Birlik Partisi (BBP) %4,4.