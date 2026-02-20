ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI: CHP İLK SIRADA YER ALDI

anket-sonuclari-aciklandi-chp-ilk-sirada-yer-aldi

ORC ARAŞTIRMA ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI

15-17 Şubat 2026 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen anket çalışmasında, 2 bin 275 katılımcıya “Bu pazar seçim olsa…” sorusu yöneltildi.

ANKET SONUÇLARI

Anketin bulgularına göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) %30,9’luk oy oranıyla lider konumda bulunuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise %30,3 oy oranı ile sıralamada ikinci sırada yer alıyor. Anket sonuçları şöyle sıralandı: *CHP %30,9 *AK Parti %30,3 *Demokrat Parti (DEM) %7,6 *Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) %7,4 *İYİ Parti %6,1 *Büyük Birlik Partisi (BBP) %4,4.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Taliban’ın Yeni Ceza Yasası Sosyal Statüye Göre Değişiyor

Taliban'ın uygulamaya koyduğu yeni ceza kanunu, kocalara eşlerini ve çocuklarını fiziken cezalandırma hakkı tanırken, dini alimlere de geniş yetkiler veriyor.
Gündem

Asos Kurucu Ortağı Quentin Griffiths’in Ölümü Açıklığa Kavuşmadı

Asos'un kurucularından Quentin Griffiths, Tayland'daki dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ölümünün, eski eşiyle yaşadığı sorunlardan sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.
Gündem

Taksi Sektöründe Vergi Dönüşümü Endişeleri Artıyor

Ticari taksi plaka sahipleri, artan vergi yükü ve plaka fiyatlarının düşmesi nedeniyle endişeli. Sektör temsilcileri vergi indirimleri için Ankara ile görüşmeler yapıyor.
Gündem

Mauro Meluso’dan Victor Osimhen’e Tepki Açıklaması

Napoli'nin eski sportif direktörü Meluso, Victor Osimhen'in "Napoli'de köpek gibi davrandılar" sözlerine yanıt vererek, ırkçılık suçlamalarının haksız olduğunu belirtti.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çevre Bilincinin Vatan Bilinci Olduğunu Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemre Vakfı'nın tanıtımında yaptığı konuşmada, çevre koruma ve afetlere hazırlığın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak siyasi ayrımcılığa yer olmadığını ifade etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.