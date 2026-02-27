Anne Hasret Doğan’dan Tazminat Açıklaması Geldi

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in aracıyla çarpıp hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin davasında gelişmeler yaşandı. Daha önce babanın şikayetinden vazgeçmesinin ardından anne Hasret Doğan da şikayetini geri çekmeye karar verdi. Maddi ve manevi zararının karşılandığını belirten Hasret Doğan, bu nedenle davadan vazgeçtiğini ifade etti. Gelişme, kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

SOSYAL MEDYADA YENİ AÇIKLAMA

Açıklamanın ardından eleştirilerin hedefi olan Hasret Doğan, sosyal medya üzerinden yeni bir bildiri paylaştı. “Herkesin çok merak ettiği, hatta hesap sormaya kalkıp anneliğimi linçlediği ‘tazminat’ hakkındaki açıklamamı yapayım” diyerek başlayan Doğan, kendisine verilen tazminatın kayıplarını telafi etmek üzere kullanılmayacağını vurguladı. Doğan, “Evlat kaybeden herkes bilir; ne boğazdan yemek geçer ne göğüsten nefes… Oğlum adına birçok hayır yapılacak olan bu parayla çocuklar gülerken benim evladımın kemikleri sızlamaz; tam tersi ruhu şad olur” dedi.

AÇIKLAMALARINDA BELİRTTİĞİ NOKTALAR

Doğan, sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulunanlar için ise şu ifadeleri kullandı: “Sosyal medya; haddini bilmeyen, ağzına gelen her şeyi söyleyebilen insanlarla dolu… Bir açıklama yapayım, bunu da kimseye borçlu değilim çünkü bu acıyı ben tek başıma yaşıyorum.” Dava sürecinin, “son mahkememiz aylar önce görüldü ve dava sonuçlandı” şeklinde ilerlediğini hatırlatan Doğan, “18 ay boyunca verdiğim her türlü mücadeleye rağmen Zehra Kınık şaka gibi bir ceza aldı” ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL ÇIKAR GÜNDEMDE

Mahkeme kararındaki yetersizlik nedeniyle sistemin eleştirisini yapan Doğan, “Benim anneliğim üzerinden konuşanlar, eğer ‘hak-hukuk’ tanımı yapacaklarsa önce adalet sisteminden başlasınlar” dedi. “Benim evladımı bir kez dahi paylaşmamış, Zehra Kınık ile ilgili tek bir tepki göstermemiş birçok insan; bugün beni paylaşıp linç etmek istiyor, çok tuhaf…” diye ekledi.

MAĞDURİYETİNİ ANLATTI

Son olarak tüm bunların ardından değişen takvimle ilgili düşüncelerini paylaşan Doğan, “Yıllarca sürecek ‘tazminat davalarıyla’ uğraşmak istemiyorum” diyerek mücadele etmekten vazgeçtiğini yineledi. “Eğer müsaade ederseniz; kapı kapı, dava dava koşup bir ton stresle uğraşmaktan yaşayamadığım yasımı yaşayacağım. Hepinize teşekkürler” sözleriyle açıklamasını tamamladı.