Borsa İstanbul’da Düşüş Devam Ediyor: 14 Bin Puan Altında

borsa-istanbul-da-dusus-devam-ediyor-14-bin-puan-altinda

Borsa İstanbul, 14 bin seviyesinin altında işlem yapmayı sürdürüyor. Sınırlı bir bandında hareket eden Borsa, haftanın son işlem gününe yüzde 0,08 oranında bir artışla 13 bin 889 puandan başladı. Açılışta banka hisselerinde yaşanan alımlara rağmen, hemen ardından gerçekleşen satışlar piyasaya olumsuz yansıdı. Bankacılık ve sanayi endeksindeki alımlar, Borsa’yı yeniden pozitif bölgeye taşırken, akşam saatlerinde ABD’nin İran’a yönelik İsrail desteğiyle saldıracağına dair artan beklentiler, Şubat ayı enflasyon verilerinin yükselebileceği ve Mart ayındaki Merkez Bankası faiz indirimine gidilmeyeceği yönündeki varsayımlar, endekste satış baskısına yol açtı.

SATIŞ BASKISI ARTARKEN KAYIPLAR HIZLANDI

Bankacılık, mali ve sanayi endekslerinde kayıpların hızlandığı görüldü. Destek noktalarına ulaşılması sebebiyle satışlar ivmelendi. Borsa İstanbul şu anda, yüzde 1,65 oranındaki düşüşle 13 bin 651 puandan işlem görmekte.

