Metehan Baltacı Hakkında Şike İddianamesi Hazırlandı

metehan-baltaci-hakkinda-sike-iddianamesi-hazirlandi

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakkında, 6222 sayılı kanuna aykırılık ve şike suçlamasıyla bir iddianame hazırlandı. İddianame, ilgili adli mercilerce incelenmek üzere kabul edildi. Baltacı, yasadışı bahis operasyonları çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

İDDİALARI REDDEDİYOR

Baltacı, herhangi bir yasadışı bahis sitesine üye olmadığını belirtti. Yasal bir platformda 2021 yılında kaydolduğunu hatırladığını ifade eden Baltacı, şu sözleri ile durumu açıkladı: “Ben hiçbir suretle herhangi bir yasadışı bahis sitesinde herhangi bir işlem yapmadım. Bununla beraber benim adıma da herhangi birinin bu tarz sitelerde işlem yapmamıştır. Tarafıma sorulan yasadışı bahis sitesi ile benim herhangi bir alakam yoktur.”

“2021’DE ÜYELİK AÇMIŞTIM”

Baltacı, mesajlaşma grubunda bir arkadaşının paylaştığı görüntünün 2021 yılına ait olduğunu belirtti. Yasal bir sitede 2021 yılında üyelik açtığını hatırladığını belirten futbolcu, “Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım.” dedi. Ayrıca, oynadığı maçlardaki futbolcularla herhangi bir bağlantısının olmadığını vurgulayan Baltacı, “Benim şike yapmam söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı. Mesaj içeriklerinde de birçok kupon için arkadaşlarından takım sorduğunu hatırlatan Baltacı, “Şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı.” diyerek kendini savundu. Baltacı, TFF tarafından kupon yapması nedeniyle idari ceza aldığını da, ancak bu cezanın şike iddiaları ile ilgili olmadığını açıkladı.

