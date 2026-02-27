Yalova’daki Bebeğe Saldırı Davasında İddianame Hazırlandı

Türkiye’nin gündeminde yer alan Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki saldırı olayıyla ilgili olarak hazırlanan iddianame ve istenen ceza belirlendi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianame, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletildi. İddianamede, baba Muhammet Baca’nın, ailesiyle birlikte geçtiğimiz 9 ay içinde Esenköy beldesi Liman Mahallesi’ndeki daireye taşındığına dikkat çekildi. Şüpheli Ş.E.’nin ağabeyi S.E.’nin de aynı apartmanda oturduğu belirtilerek, tarafların birbirlerini tanıdığı aktarıldı. Ayrıca S.E. ile Muhammet Baca arasında çocukların gürültüsü ve apartmanda gerçekleştirilen işlemler hakkında tartışmalar yaşandığı ve bu nedenlerle her iki tarafın birbiriyle birçok kez şikayetçi olduğu kaydedildi.

OLAYIN HUSUMET KAYNAĞI

İddianamede, iki aile arasında bir husumet bulunduğu vurgulanarak, olayın gerçekleştiği tarihte müşteki Muhammet Baca’nın kızı M.İ.B. ile iftar alışverişi için çarşıya gittiği, alışveriş sonrasında ikametlerinin bulunduğu sokakta şüphelinin ağabeyi S.E. ile karşılaşıp tartıştıkları ifade edildi. Daha sonra Baba Baca’nın evine döndüğü ve jandarmayı arayarak şikayetçi olduğu, olay yerine jandarma ekiplerinin gelmesiyle birlikte gelişmelerin yaşandığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Ş.E.’nin apartman girişinde yer alan çocuk skuterini eline alarak kucağında mağdur M.İ.B. olmasına rağmen önce Muhammet Baca’nın omzuna, sonrasında ise yüzüne vurduğu, ilk darbenin mağdur M.İ.B.’ye isabet ettiği ifade edildi.

SKUTER “SİLAH” OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Adli Tıp Kurumu raporunda, Muhammet Baca’nın yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile geçiştirilemeyecek bir durum olduğu, M.İ.B’nin ise hayatını tehdit eden ve kemik kırığına yol açacak şekilde yaralandığı kaydedildi. İddianamede skuterin “silahtan sayılabilecek eşya” olarak değerlendirildiği, şüphelinin eylemini doğrudan kastla gerçekleştirdiği vurgulandı.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Şüpheli Ş.E. hakkında, Muhammet Baca’ya yönelik eylemi sebebiyle 3 yıldan 9 yıla, M.İ.B’ye karşı gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle ise 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle davanın açıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, 20 Şubat tarihinde baba ve kızının komşusu tarafından saldırıya uğradığı olay kapsamında Ş.E., gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Saldırıya uğrayan 14 aylık M.İ.B, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavi sürecinin ardından taburcu olmuştu.

