Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan’ı 15’inci Yılda Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, “Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54’üncü Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş Hareketi’nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedi aleme irtihalinin 15’inci yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum.” sözlerine yer verdi.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Son 16 Rakibi Liverpool
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16'ya yükseldi. Kura çekiminde rakibi Liverpool belirlendi. İlk maç İstanbul'da, rövanş ise İngiltere'de olacak.
TFF’Den Dursun Özbek’e 15 Gün Ceza Verildi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol ve kurumların itibarını zedeleyici ifadeleri nedeniyle ceza aldı.
Yaren Leylek 15. Yılda Adem Amca ile Buluştu
Bursa'da Adem Yılmaz'ın dostu Yaren leylek, bu yıl erken gelen ziyaretçi olarak 15. yazını kutladı. Arkadaşlık hikayesi sürmeye devam ediyor.
Larkin İle Kutluay Arasındaki Gerilim Devam Ediyor
Shane Larkin’in Beşiktaş karşısındaki Türkiye Kupası'nda oynamak istemediğiyle ilgili açıklamalara İbrahim Kutluay'dan tepki geldi. Tartışmalar devam ediyor.
Kentsel Dönüşümde Yeni Destek Düzenlemesi İle Süre Uzadı
İstanbul'da, 2026 yılına kadar sürecek Yarısı Bizden Kampanyası'nın süresi uzatıldı. Aralık sonuna kadar riskli yapı tespit edenler faydalanabilecek. Belgelerin alınması şart.