Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan’ı 15’inci Yılda Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, “Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54’üncü Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş Hareketi’nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedi aleme irtihalinin 15’inci yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum.” sözlerine yer verdi.