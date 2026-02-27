Meksika Gümüş Üretiminde Küresel Liderliğini Sürdürüyor

Meksika, gümüş rezervi açısından kanıtlanmış 37 bin ton ile dünya genelinde uzun süre boyunca lider konumda bulunuyor. Ülkenin yıllık gümüş üretimi ise 6 bin 300 ton düzeyinde seyrediyor. Gümüşün ardından, rezerv bakımından flüorit minerali ikinci en büyük yer tutuyor. Meksika’nın flüorit rezervinin 68 milyon ton olduğu ifade ediliyor ve yıllık üretim miktarı 1,2 milyon ton olarak kaydediliyor.

MOLİBDEN ÜRETİMİ

Ülke, molibden üretiminde dünya genelinde beşinci sıradaki konumunu koruyor ve yıllık 17 bin ton üretim yapıyor.

ÇİNKO VE KURŞUN

Meksika, çinko üretiminde ise dünyada yedinci sırada yer alıyor, yıllık üretimi 700 bin ton düzeyinde. Kurşun üretiminde de yedinci sıradadır ve bu alanda yıllık üretimi 180 bin ton olarak kaydedilmektedir.

ALTIN VE BAKIR ÜRETİMİ

Meksika, altın üretiminde sekizinci sırada bulunmakta ve yıllık üretimi 130 ton düzeyindedir. Bakır üretiminde 10. sırada yer alarak 700 bin ton üretim gerçekleştiriyor.