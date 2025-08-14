Anne Ve Oğlu Yağ Tankına Düştü

ATIK YAĞ DEPONDA TRAJEDİ

Çorum Sanayi Sitesi 43. Sokak’ta bulunan atık yağların toplandığı depoda korkunç bir olay yaşandı. İki kişi, atık yağ tankına düştü. Olayın bildirilmesi üzerine hızlıca ekipler bölgeye yönlendirildi.

YAŞAMINI YİTİRDİLER

Yapılan incelemelerde, depo sahiplerinden Hacer Kepçe (39) ile oğlu Recep Kürşat Kepçe’nin (12) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay sonrası anne ve oğlunun cenazeleri, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından, Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tanktan çıkarıldı.

OTOPSİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Cenazeler, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve gerekli işlemler sürdürülüyor.