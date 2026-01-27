Anta Sports: Puma’da Yüzde 29 Hisseleri Satın Aldı

Çin merkezli Anta Sports, Alman spor giyim markası Puma’da Pinault ailesine ait olan yüzde 29,06 oranındaki hisseleri 1,5 milyar euro bedelle satın alacağını açıkladı. Bu durum, Anta’nın Puma’nın en büyük hissedarı olmasını sağlayacak. Hong Kong borsasında işlem görmekte olan Anta, her bir hisse için 35 euro nakit ödeme yapacak. Bu rakam, Puma hisselerinin pazartesi günü kapanış fiyatı olan 21,63 euroya göre yüzde 62 prim oluşturuyor. Söz konusu gelişmenin ardından Puma hisseleri, işlem günü boyunca yaklaşık yüzde 17 yükseldi. Hisse satışının, Puma’nın Nike ve Adidas karşısında pazar payı kaybı yaşadığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Ayrıca, Puma’nın hızla büyüyen New Balance ve Hoka gibi markalarla da ciddi bir rekabet içinde olduğu biliniyor.

PUMA’NIN POTANSİYELİNE GÜVENİYORUZ

Anta Yönetim Kurulu Başkanı Ding Shizhong, yaptığı açıklamada, “Puma’nın hisse fiyatının son birkaç ayda markanın uzun vadeli potansiyelini tam olarak yansıtmadığına inanıyoruz. Yönetim ekibine ve stratejik dönüşümüne güvenimiz tam” şeklinde düşüncelerini ifade etti. Anlaşmanın, Anta’nın çok markalı stratejisinin genişletilmesiyle birlikte Puma’nın Çin pazarındaki satışlarını artırmasının beklendiği belirtildi. İlaveten, bu satın almanın Anta’nın daha küresel bir şirket olma hedefini destekleyeceği öngörülüyor. Anta, Batılı spor ve yaşam tarzı markalarını satın alıp yeniden yapılandırma konusunda güçlü bir geçmişe sahipken, Puma’nın mevcut markalarıyla uyumlu bir global şirket olduğunu ve uluslararası rekabet gücünü artırabileceğini vurguladı. Anta’nın ayrıca Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport ve Maia Active markalarının sahibi olduğu da ifade edildi. Bununla birlikte Salomon, Wilson, Peak Performance ve Atomic markalarını barındıran Amer Sports’un en büyük hissedarı konumunda olduğu bilgisi verildi.

YENİ CEO DÖNEMİ VE PAZAR ZORLUKLARI

Citigroup analistleri, Anta’nın satın almasının ardından sağladığı güçlü uygulama kapasitesi ve operasyonel güçlendirme potansiyelinin Puma’nın işini gelecekte canlandırabileceğine yönelik güven verdiğini belirtti. Anta, anlaşmanın tamamlanmasının hemen ardından Puma yönetim kurulunda yer almak için koltuk talebinde bulunacağını, ancak şirketin tamamını devralma amacının olmadığını ifade etti. Bu anlaşmanın, Puma’nın zorluklarla karşılaştığı bir dönemde gerçekleştiği kaydedildi.

YENİ STRATEJİLER TARTIŞILMAKTADIR

Puma, yeni CEO’su Arthur Hoeld liderliğinde satışları ve yatırımcı güvenini yeniden inşa etmede zorluk yaşarken, bu anlaşmanın zamanlaması dikkat çekiyor. Talep düşüşü ile Puma üzerindeki baskı artıyor; buna bağlı olarak Speedcat gibi son spor ayakkabı lansmanlarının yöneticilerin umduğu başarıyı yaratamadığı görülüyor. Geçtiğimiz yıl göreve gelen Hoeld, marka cazibesini artırma, performans ürünlerine odaklanma ve maliyet disiplinini güçlendirme üzerine bir toparlanma planı geliştirmişti. Puma, ekim ayında gerçekleştirdiği açıklamada, toparlanma stratejisi çerçevesinde indirimleri azaltmayı, pazarlamayı güçlendirmeyi ve ürün yelpazesini daraltmayı, aynı zamanda 900 kişiyi işten çıkaracağını beyan etmişti.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER VE STRATEJİK DEĞERLENDİRMELER

Söz konusu satın alma süreci ile ilgili olarak, Reuters ajansı Ocak ayında Anta’nın Pinault ailesinden Puma’nın yaklaşık yüzde 29’unu satın almak için teklif verdiğini ve bu alım için finansmanın sağlandığını belirtmişti. Ancak önceden yapılan görüşmelerin değerleme konusunda tıkanma yaşadığı bildirildi. Lüks grubu Kering’in Yönetim Kurulu Başkanı François-Henri Pinault’un yönetimindeki Artemis, daha önce Puma’daki hissesini stratejik olmayan bir yatırım olarak tanımlamıştı. Pinault ailesi, bu hisseleri Kering’in kendisini saf bir lüks grubu olarak yeniden konumlandırdığı 2018 yılında Kering’den devralmıştı.