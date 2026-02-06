Japonya’da Kar Felaketi: 44 Ölü, Uyarılar Artıyor

JAPONYA’DA KAR YAĞIŞI CAN ALDI

Japonya, 20 Ocak itibarıyla şiddetli kar yağışı etkisi altında kalırken, bu durum ülke genelinde yaşamı durma noktasına getirmiştir. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, bu süreçte hayatını kaybedenlerin sayısı 44’e yükselmiştir. Niigata eyaletinde 15 kişinin, Akita’da 8, Aomori ve Yamagata’da ise 5’er kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştur. Ayrıca, Hokkaido’da 4, Iwate, Fukui, Nagano, Kyoto ve Shimane’de de 1’er kişi hayatını kaybetmiştir.

UYA RILAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Yaralananların sayısı hakkında açıklama yapan yetkililer, toplam 444 kişinin kar yağışına bağlı kazalarda yaralandığını duyurmuştur. Bu yaralılardan 156’sının durumu ağır, 288’inin ise hafif olduğu belirtilmiştir. Yetkililer, halkı kar temizleme çalışmalarını birden fazla kişi ile yapmaları, yanlarında cep telefonu bulundurmaları ve yüksekte çalışırken güvenlik halatı ile kask kullanmaları konusunda uyarmıştır.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANMAKTADIR

Kar temizliği çalışmalarının sürdürülmesine yönelik destek sağlamak amacıyla bazı bölgelere Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli göndermiştir. Aynı zamanda, birçok bölgede hava, kara ve demiryolu ulaşımında ciddi aksamalar yaşanmıştır. Bu durum, kar yağışının yol açtığı olumsuzlukların ne denli büyük boyutlara ulaştığına bir örnek teşkil etmektedir.