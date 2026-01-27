Anta Sports: Puma’nın En Büyük Hissedarı Oluyor

Çin merkezli Anta Sports, Alman spor giyim markası Puma’da Pinault ailesine ait olan yüzde 29,06’lık hisse payını 1,5 milyar euro karşılığında alacağını açıkladı. Bu gelişme ile Anta, Puma’nın en büyük hissedarı durumuna gelecek. Hong Kong borsasında faaliyet gösteren Anta, hisseler için hisse başına 35 euro nakit ödeme gerçekleştirecek. Bu fiyat, Puma’nın 21,63 euro olan pazartesi günkü kapanış fiyatına oranla yüzde 62 fazla bir değeri ifade ediyor. Söz konusu haber sonrasında Puma hisseleri, seans içerisinde yaklaşık yüzde 17 oranında yükseliş kaydetti. Hisse satışının, Puma’nın Nike ve Adidas gibi rakipleri karşısında pazar payı kaybettikten sonra yeniden toparlanma çabasında olduğu bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekiyor. Ayrıca Puma, hızla büyüyen New Balance ve Hoka gibi markalarla da ciddi bir rekabet yürütüyor.

PUMA HİSSE FİYATI VE MARKA POTANSİYELİ

Anta Yönetim Kurulu Başkanı Ding Shizhong, yaptığı açıklamada, “Puma’nın hisse fiyatının son birkaç ayda markanın uzun vadeli potansiyelini tam olarak yansıtmadığına inanıyoruz. Yönetim ekibine ve stratejik dönüşümüne güvenimiz tam” dedi. Anlaşmanın, Anta’nın çok markalı stratejisini genişleterek Puma’nın Çin pazarındaki satışlarını artırması bekleniyor. Ayrıca, bu satın alma Anta’nın daha küresel bir şirket olma hedefini de destekleyecek. Anta, Batılı spor ve yaşam tarzı markalarını satın alıp yeniden yapılandırma konusunda güçlü bir geçmişe sahip. Şirket, Puma’nın mevcut markalarının birbirini tamamlayarak uluslararası rekabet güçlerini artırabileceğini belirtti. Anta, Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport ve Maia Active markalarına sahip olduğu gibi, Salomon, Wilson, Peak Performance ve Atomic markalarının da en büyük hissedarı konumunda.

PUMA’NIN ZORLUKLARI VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Citigroup analistleri, salı günü yayımladıkları bir raporda, “Anta’nın satın alma sonrası güçlü uygulama kapasitesi ve operasyonel güçlendirme kabiliyeti, gelecekte Puma işini canlandırabileceğine dair bize güven veriyor” ifadelerini kullandı. Anta, anlaşmanın tamamlanmasının ardından Puma yönetim kurulunda yer talep edeceğini, ancak şirketi tam anlamıyla devralma niyetinin olmadığını da belirtti. Bu gelişmeler, Puma’nın zor bir dönemde olduğu bir zamanda gerçekleşmiş durumda.

PUMA’DAKİ YENİ YÖNETİM VE STRATEJİLER

İşlem, Puma’nın yeni CEO’su Arthur Hoeld yönetiminde, satış ve yatırımcı güvenini yeniden canlandırma konusunda yaşanan güçlüklerle karşılaşan bir döneme denk geliyor. Talebin düşmesiyle beraber Puma üzerindeki baskılar artarken, Speedcat dahil son spor ayakkabı lansmanları da beklenen etkiyi yaratamadı. Geçen yıl göreve gelen Hoeld, toparlanma planını marka cazibesini artırmak, performans ürünlerine odaklanmak ve maliyet disiplinini güçlendirmek üzerine inşa etti. Puma, bu strateji çerçevesinde yaptığı açıklamada, indirimleri azaltmayı, pazarlama faaliyetlerini güçlendirmeyi ve ürün yelpazesini daraltarak 900 kişiyi işten çıkarma kararını aldığını bildirmişti. Ayrıca Ocak ayının başında Anta’nın, Pinault ailesinden Puma’nın yüzde 29’unu satın almak için teklif verdiği, ancak o dönem görüşmelerin değerleme noktasında tıkandığı bildirilmişti. Lüks grubu Kering’in Yönetim Kurulu Başkanı François-Henri Pinault’un yönettiği Artemis, bu hisseyi daha önce stratejik olmayan bir yatırım olarak tanımlamıştı. Bu hisseler, Kering’in kendini saf bir lüks grubu olarak yeniden konumlandırdığı 2018 yılında Pinault ailesine verilmişti.