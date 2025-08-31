Anta Toros, 77 yaşında vefat etti

ANTAL TOROS’UN VEFATI

Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde yer alan ünlü sanatçı Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya üzerinden duyurdu. Terzioğlu, paylaşımında “Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” sözlerine yer verdi.

ÜZÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Nedim Saban da bu üzüntüyü “Çok üzgünüm Antacığım, geriye güzel anılar kaldı” şeklinde dile getirdi. Anka Toros, bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyordu. Kendisi gibi bir oyuncu olan eşi Misak Toros’u ise 2010 yılında kaybetmişti.

KARAKTERLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Ünlü oyuncu, geçmişte katıldığı Film Gibi Hayatlar programında kariyeri boyunca büyük oranda kötü karakterler canlandırdığını dile getirmişti. “Yanılmıyorsam bir iki tane iyi karakter oynadım. Tiyatroda daha normal insanlar oynadım ama dizi ve sinemada daha sivri karakterleri canlandırdım. Sanırım fizik, yüz yapısından dolayı oldu. İfademde sertlik var benim, ben bu şekilde düşünüyorum. Ya da alışkanlıkla akla geldim sanırım. ‘Bu rolü kim oynar?’ dediklerinde akıllarına geldim belki de. Bütün rollerimi sevdim. İyi olsun kötü olsun, o kadar severek oynadım ki. Hiç ayrım yapamam. Bir karaktere hayat kazandırıp, canlandırmak çok hoşuma gidiyor.”

ANTAL TOROS HAKKINDA BİLGİLER

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Anta Toros (asıl adı Antaram Torosyan), 12 Ocak 1948 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 1965 yılında amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel kariyerine başladı. Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda da sahne aldı. Amerika’da tiyatro eğitimi alan Toros, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat ve Yarım Elma gibi birçok popüler dizi ve filmde rol aldı. Ayrıca, kendisi gibi bir tiyatro sanatçısı ve yönetmeni olan Misak Toros ile evliydi ve bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kızları bulunmaktadır.