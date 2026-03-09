Antakya’da Yangın: 30 Kişi Kurtarıldı, Hasar Var

Olay, Antakya ilçesindeki Ekinci Mahallesi’nde yer alan 5 katlı bir apartmanda gerçekleşti. Apartmanın elektrik tesisatı alevler içinde yanarak kısa süre içerisinde dumanın binayı sarmasına neden oldu. İhbar üzerine hemen itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

BİNA TAHLİYESİ BAŞARILI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

Yangın sırasında binada mahsur kalan 30 kişi, itfaiye ekiplerinin merdivenli aracıyla başarılı bir şekilde kurtarıldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen, aralarında 1 çocuk da bulunan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrasında, apartmanda önemli hasarlar oluştu.

