Antakya’da Yangın Faciasında 30 Kişi Kurtarıldı

antakya-da-yangin-faciasinda-30-kisi-kurtarildi

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre yangın, Antakya’nın Ekinci Mahallesi’nde yer alan beş katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın elektrik tesisatının alev alması sonucu yangın çıktı ve kısa sürede duman tüm binayı sardı.

İtfaiye Müdahale Ediyor

Olayın bildiriminin ardından ihbar üzerine itfaiye ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Yangın sırasında binada mahsur kalan 30 kişi, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçları yardımıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Tedavi Süreci Başladı

Dumandan etkilenen ve tedaviye ihtiyaç duyan 1 çocuk da dâhil olmak üzere toplam 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı sırada apartmanda ciddi hasar meydana geldi.

