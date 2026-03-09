Tahıl Fiyatlarında Hürmüz Boğazı Etkisi Kayıt Altına Alındı

Jeopolitik riskler, tarım ürünleri ve değerli metallerin fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratıyor. 27 Şubat itibarıyla Chicago Ticaret Borsası’nda buğdayın kila fiyatı yüzde 8,5 artış göstererek 6,4175 dolara ulaştı ve Haziran 2024’ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Soya fasulyesinin kila başına fiyatı da yüzde 5,4’lük bir artışla 12,3 dolara yükselerek Mayıs 2024’ten bu yana en üst seviyesine çıkarken, mısırın kila fiyatı yüzde 6,1 artışla 4,8 dolara tırmandı.

BIYAKIT YÜKSELİŞİ

Uzmanlar, soya ve mısırın biyoyakıt ham maddesi olduğunu ifade ederek, petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte biyoyakıt talebinin arttığına dikkat çekti. Bu talep, soya fasulyesi ve mısır fiyatlarının da artmasına yol açtı. Artan petrol fiyatları, buğday fiyatlarını da yukarıya çeken bir etken oldu. Orta Doğu’daki tahıl ithalatçılarının Hürmüz Boğazı’nın kapanması nedeniyle yaşadığı lojistik problemler, tahıl arzı konusunda endişeleri artırdı.

ALÜMİNYUM FİYATLARINDA ARTIŞ

Aynı dönemde, alüminyumun libresi yüzde 12,7 artarak 1,6 dolara yükseldi. Buna karşın, bakırın libresi yüzde 6,8 düşüş göstererek 5,6 dolara geriledi. Orta Doğu’daki gerginlikler, alüminyum arzını tehdit ederken; Katar ve Bahreyn’de üreticilerin üretimi durdurması, bölgedeki alüminyum üretiminin toplamda yüzde 9’unu karşılaması nedeniyle bu yıl küresel alüminyum açığının artacağı öngörülüyor.

BAKIRDAKİ DÜŞÜŞ

Enerji fiyatlarındaki yükselişin doların değer kazanmasına yol açması, bakır fiyatlarını baskı altına alıyor. Ayrıca, jeopolitik riskler nedeniyle küresel ekonomik aktivitenin zarar göreceğine yönelik tahminler, bakır talebinin azalmasına sebep oldu.