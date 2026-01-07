Antalya 2025’te Yurt Dışı Turizmde Yeni Rekor Kırıdı

Türkiye’nin turizm merkezi Antalya, uluslararası turizm alanında önemli bir başarıya daha imza attı. 2025 yılı itibarıyla yurt dışı turizmde toplamda 17 milyon 122 bin 548 kişi Antalya’yı ziyaret etti. Bu yıl, tüm zamanların rekor yılı olarak dikkat çekti. Ülkeler bazında yapılan dağılıma göre Rus turistlerin sayısı 4 milyonu, Alman turistlerin sayısı ise 3,5 milyonu geçerek toplam turist sayısının yüzde 48’ini oluşturdu. Yurt dışından gelen her iki turistten biri ya Rusya ya da Almanya’dan geliyor.

TÜM ZAMANLARIN TURİZM REKORU

Dünyanın en çok turist ağırlayan şehirler sıralamasında 8’inci, en iyi destinasyonlar arasında ise 5’inci sırada yer alan Antalya, 2025 yılı boyunca yurt dışı turizmde rekor kırdı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre, 2025 yılı itibarıyla Antalya’ya gelen turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1,17 oranında artış göstererek 17 milyon 122 bini buldu. Antalya ve Gazipaşa havalimanları, 2025 yılı itibarıyla 17 milyon turist girişine ev sahipliği yaptı. 2024 yılında gelen turist sayısı 16 milyon 925 bin, 2023 yılında ise 15 milyon 689 bin olarak kaydedilmişti.

TURİZM TARİHİNDE EN YÜKSEK RAKAM

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2025 yılına ait turizm verilerini değerlendirirken, “Yıl sonu resmi rakamlara göre Antalya’nın 2025 performansı belirlendi. Özellikle önümüzdeki yıllara zemin oluşturması açısından pazarların artma ve azalma eğilimlerine göz atmak, buna göre marketing ve tanıtıma yön vermek ve doğru stratejileri oluşturmak için sonuçları yorumlayarak değerlendirelim. 2025 yılında Antalya yurt dışından 16 milyon 22 bin turist ve 1 milyon 100 bin gurbetçi olmak üzere 17 milyon 122 bin geliş ile turizm tarihinin en yüksek rakamına ulaştı,” ifadelerini kullandı.

RUS TURİSTLER ÖNDE GELİYOR

Rus turistlerin sayısının 4 milyonu aşarak birinciliğini koruduğunu vurgulayan Yavuz, “Almanlar da uzun süre sonra 3,5 milyonu geçti. İki ülkenin toplamı 7,5 milyon, pazar payları yüzde 48 oldu. Neredeyse 2025 yılında gelen her iki turistten biri ya Rus veya Alman,” dedi.

İNGİLİZ VE POLONYALILAR İLK DÖRTTE

İngiliz turistlerin 1,5 milyonla üçüncü sıradaki yerini koruduğunu belirten Yavuz, “Polonya, geçen yıla göre küçük bir artışla 1 milyon 280 binlik potansiyeli yakaladı. Beşinci sırayı 465 bin kişi ile Hollanda aldı. İlk dört sıralaması son 4 yılda değişmedi,” şeklinde konuştu.

UKRAYNA’DAN DİKKAT ÇEKİCİ ARTIS

2025 yılının en dikkat çekici artışının Ukrayna’dan geldiğini belirten Yavuz, “Savaş ertesinde Ukrayna ilk kez yarım milyona yaklaştı. Ukraynalıların önemli kısmının Almanya, Polonya gibi ülkelerden geldiği görüldü. Kazakistan ve İran’dan önemli düşüşler dikkati çekti,” ifadelerini kullandı.

GURBETÇİLER YİNE 1 MİLYONU GEÇTİ

Gurbetçi sayısının son iki yıldır 1 milyonun üzerinde seyrettiğini dile getiren Yavuz, “2025 yılında gurbetçiler yüzde 8,7 oranında artışla 1 milyon 99 bin kişiye ulaştı. 2024 yılında ise 1 milyon 11 bin, 2023 yılında 928 bin, 2022’de 682 bin gurbetçi gelmişti,” şeklinde konuştu.

ANTALYA TESTTEN GEÇTİ

Turist gönderen ilk 20 ülkeden 10’unun geçen yıla göre artış gösterdiğini ifade eden Yavuz, “Sayısal olarak Antalya fiyatların çok arttığı bir dönemde testten geçti. Fiyatlara tepki konaklama süresinin kısalması, tatil dönemlerinin değişmesi, bölge tercihlerinin değişmesi şeklinde gerçekleşti,” dedi.

2026 İÇİN TEMKİNLİ OLMAK GEREKİYOR

Havalimanına inenlerin bir kısmının otel yerine bireysel konaklamaları tercih ettiğini gözlemlediklerini belirten Yavuz, “Bu da otel doluluklarına olumsuz etki yaptı. Antalya turizminin iskeletinin değişmediğinden yola çıkarak yeni pazarlara yönelmenin önemine parmak basmakta yarar var. 2026 için temkinli olmak ve sağlıklı hedefler koymak doğru olur. Bence ilk hedef 2025 sayılarına ulaşmak olmalıdır,” açıklamalarında bulundu.

ÜLKELERE GÖRE 2025 TURİZMİ

Antalya’ya gelen turist sayıları ve sıralamaları ise şu şekilde belirlendi: Rusya’daki artış yüzde 3,4 ile 4 milyon 45 bin kişi, Almanya’daki artış yüzde 1,6 ile 3 milyon 554 bin kişi, İngiltere’deki düşüş ise yüzde 1 ile 1 milyon 557 bin kişi. Polonya’nın artışı yüzde 1 ile 1 milyon 280 bin, Hollanda’daki düşüş değerlendirilirken yüzde 4,9 ile 464 bin kişi olarak kaydedildi. Ukrayna’da ise dikkat çekici bir artışla 428 bin kişi, Romanya’da yüzde 3,2 düşüşle 417 bin kişi, Kazakistan’da yüzde 15 düşüşle 381 bin kişi, Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 3,4 düşüşle 291 bin kişi, Litvanya’da yüzde 10 artışla 250 bin kişi, Slovakya’da yüzde 7 düşüşle 201 bin kişi, Danimarka’da yüzde 1 düşüşle 199 bin kişi, Belçika’da yüzde 1,6 düşüşle 191 bin kişi, Avusturya’da yüzde 4 artışla 190 bin kişi, Belarus’ta yüzde 1,8 artışla 185 bin kişi, Moldova’da yüzde 0,3 düşüşle 183 bin kişi, Fransa’da yüzde 0,6 artışla 180 bin kişi, İsviçre’de yüzde 2 artışla 169 bin kişi, İsveç’te yüzde 1,8 düşüşle 162 bin kişi ve Macaristan’da yüzde 1,2 artışla 136 bin kişi olarak kaydedildi. Norveç’te ise yüzde 6 düşüşle 116 bin kişi ziyaret etti.