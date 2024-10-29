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Antalya Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem

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DEPREM TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNDE

6 Şubat’ta gerçekleşen yıkıcı depremin ardından Türkiye’nin her yerinde yaralar sarılmaya devam ederken, depremle ilgili gelişmeler halkta tedirginlik yaratıyor. Her yeni deprem haberi, vatandaşların endişelerini artırıyor. Son olarak, Antalya’da bir sarsıntı meydana geldi.

ANTALYA’DA DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD, saat 19.43’te merkez üssü Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde bir depremin oluştuğunu bildirdi. Elde edilen bilgilere göre, depremin derinliği 7.46 kilometre olarak kaydedildi.

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