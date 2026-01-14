Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Rüşvet Soruşturması Sürüyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın rüşvet ve yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ile Altyapı Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında eski ASAT Genel Müdürü İbrahim K., ASAT Daire Başkanları Bekir K. ve Necdet E. dahil olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametgahlarına yapılan baskınlarda birçok dijital materyal ve belgeye el konuldu. Daha önce rüşvet soruşturması nedeniyle tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek, bu süreçte dikkat çeken isimler oldu.

DETAFLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni hedef aldı. 5 Temmuz 2025’te başkan Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınırken, Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in yurt dışında olduğu tespit edildi. Aynı gün içerisinde tutuklanan Muhittin Böcek, eski gelini Z.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hemen ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Muhittin Böcek’in yurt dışından dönen eski gelini Zuhal Böcek, “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması” suçlamasıyla 27 Temmuz’da havalimanında yakalanarak tutuklandı. Geçtiğimiz aralık ayında Zuhal Böcek, H.T.A. ve S.E. tahliye edildi.

RÜŞVET TUTARI ORTAYA ÇIKTI

İddialara göre, bazı ihalelerde yer alan kişiler, Muhittin Böcek ve oğluna toplamda 195 milyon lira rüşvet verdi. Aynı zamanda, Belediyenin özel kalem çalışanı M.K.’ye, başkan Muhittin Böcek’in aldığı rüşvet parasıyla daire satın aldığı da öne sürüldü. Şimdiye kadar belediyeye yönelik sekiz ayrı operasyon gerçekleştirildi ve çok sayıda kişi gözaltına alınıp tutuklandı.