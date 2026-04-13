Antalya’da 4,7 Büyüklüğünde Deprem Yaşandı

Deprem Antalya’nın Demre İlçesinde Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sayfasında paylaşılan bilgilere göre, saat 08.48’de Antalya’nın Demre ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Sarsıntının, Demre’ye 55,47 kilometre mesafede, 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Depremin ardından Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Batı ilçelerimizde hissedilen depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Saha taramalarımız devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

DEMRE KAYMAKAMINDAN AÇIKLAMA

Demre Kaymakamı Emin Bağlı, depremin merkez üssünün Demre olarak gösterilmesine rağmen denizin açıklarında olduğunu vurgulayarak, “Herhangi olumsuzluk yok, kendim de hissetmedim. Geçenlerde de bu büyüklükte merkez üssü Demre olarak gösterilen bir deprem oldu. Açık denizde olan Demre olarak da gösteriliyor fakat biz hissetmiyoruz. Herhangi ihbar bildirilmedi ve herhangi olumsuzluğumuz yok.” şeklinde açıklama yaptı.

Fıstık Fiyatları Son Sekiz Yılın Zirvesine Ulaştı

İran'daki savaş, fıstık üretimini olumsuz etkileyerek fiyatların son sekiz yılın zirvesine çıkmasına yol açtı.
Galatasaray’ın Yıldızından Tartışmalı Paylaşım Tepkisi

Galatasaray'ın Kocaelispor'la 1-1 berabere kalması sonrası yapılan bir paylaşım, taraftarları arasında büyük tepkiye yol açtı. Şampiyonluk yarışı açısından kaybedilen iki puan endişe yarattı.
Yıldız Holding 2025 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Yıldız Holding, 2025'te finansal disiplinle birlikte satışlarını yüzde 34 artırarak 657,8 milyar TL'ye çıkardı ve bu dönemde 12,08 milyar TL yatırım yaptı.
Fenerbahçe’nin Paylaşımı Zirve Yarışında Heyecanı Artırdı

Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından Fenerbahçe, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaparak rakibine göndermede bulundu. Bu durum büyük ilgi uyandırdı.
Rusya’nın İran’a Zenginleştirilmiş Uranyum Teklifi Açıklandı

Kremlin, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almayı ve Tahran'daki gerilimleri azaltmak için arabuluculuk yapmayı teklif etti, ABD'nin Hürmüz üzerindeki abluka planını ise kınadı.