Antalya’da 4,7 Büyüklüğünde Deprem Yaşandı

Deprem Antalya’nın Demre İlçesinde Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sayfasında paylaşılan bilgilere göre, saat 08.48’de Antalya’nın Demre ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Sarsıntının, Demre’ye 55,47 kilometre mesafede, 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Depremin ardından Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Batı ilçelerimizde hissedilen depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Saha taramalarımız devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

DEMRE KAYMAKAMINDAN AÇIKLAMA

Demre Kaymakamı Emin Bağlı, depremin merkez üssünün Demre olarak gösterilmesine rağmen denizin açıklarında olduğunu vurgulayarak, “Herhangi olumsuzluk yok, kendim de hissetmedim. Geçenlerde de bu büyüklükte merkez üssü Demre olarak gösterilen bir deprem oldu. Açık denizde olan Demre olarak da gösteriliyor fakat biz hissetmiyoruz. Herhangi ihbar bildirilmedi ve herhangi olumsuzluğumuz yok.” şeklinde açıklama yaptı.