Yıldız Holding 2025 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Yıldız Holding, 1944’te Pötibör bisküvisiyle başladığı serüvenini, günümüzde 80 bin çalışanı ve 300’den fazla markasıyla 5 kıtada 4 milyar insana ulaşan ürünleri ile sürdürmekte. 2025 yılı finansal sonuçlarını açıklayan Holding, büyüme yolculuğunu güçlendirerek devam ettirdiğini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN YILDIZI YILDIRIM GİBİ PARLIYOR

Yıldız Holding’in CEO’su Mehmet Tütüncü, “Türkiye’nin yıldızı olarak, şirket ve markalarımızla küresel ölçekte parlıyoruz” dedi ve sözlerine devam etti: “Yıldız Holding olarak yaklaşık 80 bine ulaşan çalışma arkadaşımızla geniş bir üretim ve dağıtım ekosistemini yöneterek ülke ekonomisine katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’yi Ar-Ge ve üretim üssü yapma vizyonumuzla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bugün 25’i Türkiye’de olmak üzere toplam 45 fabrikamızda bisküviden çikolataya, dondurulmuş gıdadan ambalaja kadar geniş bir ekosistemde üretimimizi sürdürüyoruz. Gıda ve perakende gibi hayati iki sektörde faaliyet gösterirken, üretim tesislerimizde verimlilik esaslı operasyonel mükemmellik için yatırım planlarımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Odaklandığımız ana işlerimizde kaynak yaratmaya ve organik büyümeye devam ediyoruz. Bu sayede sermaye verimliliğini gözetiyor, güçlü nakit akışı ve disiplinli bilanço yönetimiyle finansal dayanıklılığımızı koruyoruz. Borçluluğumuz sağlıklı bir seviyede. Net Borç / EBITDA çarpanımız, kredi ana para ödemeleri ve nakit yaratma gücümüz sayesinde hedeflerimiz doğrultusunda 2x seviyesinin altına inmiş durumda.”

GELECEK STRATEJİMİZ ÜÇ TEMEL ÜZERİNE KURULU

Yıldız Holding’in gelecek dönemdeki stratejisini, verimlilik, dijitalleşme ve insan temelleri üzerine inşa ettiklerini belirten Tütüncü, “Gıda ve perakendede derinleşmek, verimlilikle güçlenmek ve inovasyonla rekabetçi üstünlük sağlamak üç ana eksenimizi oluşturuyor. Odaklanma stratejimiz kapsamında güçlü olduğumuz gıda ve perakendede organik büyüme hedefimiz devam ediyor. Ana işlerimizde derinleşmeye devam edeceğiz; ölçek, verimlilik ve güçlü markalarımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Rotamız çok net: Verimlilik, dijitalleşme ve insan” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİMİZİN KALBİNDE

Tütüncü, sürdürülebilirlik konusunu iş stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdiklerini belirtti. “Yıldız Holding’in kuruluşundan itibaren benimsediğimiz İsrafsız Şirket modeli kaynak verimliliği ve israfın önlenmesi konusunda bizim için önemli bir çerçeve sunuyor. Sürdürülebilirliği tüm iş stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor; sadece şirketlerimizde değil, tüm değer zincirimizde geleceği dönüştürmeye ve yarının dünyasına bugünden değer katmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DİJİTALİZASYONDA ÖNCÜ ADIMLAR ATILMAKTA

Dijitalleşme ve yapay zekâ yatırımlarını stratejik bir kaldıraç olarak değerlendiren Tütüncü, dijital kabiliyetleri sürekli güçlendirdiklerini ve “Dijitalleşmeyi işlerimizin her kademesinde olduğu gibi üretimde de önceliklendiriyoruz. Dijital kabiliyetlerimizi sürekli güçlendiriyoruz. Robotik süreç otomasyonu ve IoT projelerini süreçlerine ilk dahil eden kurumlardan biriyiz. Yapay zekâyı yalnızca bir teknoloji yatırımı olarak görmüyoruz. İş yapış biçimlerimizi, karar süreçlerimizi ve değer yaratma anlayışımızı dönüştüren yeni bir dönemin içinde olduğumuzu görüyoruz. Bu farkındalıkla, yapay zekayı; karar alma kalitesini arttıran, süreçleri sadeleştiren ve verimliliği güçlendiren stratejik bir imkan olarak ele alıyoruz.” dedi.

GÜÇLÜ İNSAN KAYNAĞI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI

“‘Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışımız doğrultusunda kapsayıcı ve adil bir çalışma kültürünü güçlendiriyoruz” diyen Tütüncü, sürdürülebilir başarının en önemli unsurunun yetkin ve geleceğe hazır insan kaynağı olduğunu vurguladı. “Rekabet avantajını korumak için çalışma arkadaşlarımızı ve işlerimizi geleceğe hazırlamak zorundayız. Holding’de sürdürülebilir başarımızı geleceğe taşıyacak güçlü bir insan kaynağı oluşturmayı; katılımcı liderlik yaklaşımımızla her seviyeden çalışma arkadaşımızı dönüşümün bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Öğrenmeye, hatta yeniden öğrenmeye açık ve esnek bir kültür olmadan dönüşümün sürdürülebilirliğinden söz edemeyiz. Bu kapsamda yetkinlik gelişimine yatırım yapmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

BUGÜNÜ YÖNETİP YARINA HAZIRLANMAK

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, içinde bulundukları belirsizlikler döneminde güçlü bir finansal yapı ve net stratejik planlamanın önemine dikkat çekti: “Bugün sadece belirsiz değil, aynı zamanda kırılgan, doğrusal ilerlemeyen ve çok değişkenli bir dünyada yaşıyoruz. Böyle dönemlerde yön duygusunu kaybetmemek çok önemli. Biz Yıldız Holding’de güçlü finansal yapı, net öncelikler ve disiplinli yönetim anlayışıyla ilerliyoruz. İnsanı odağa alan, yapay zeka ve dijital dönüşümle güçlenen ve verimlilik temelli büyüme yaklaşımımızla yalnızca bugünü yönetmeyi değil, yarının rekabet koşullarına da bugünden hazırlanmayı hedefliyoruz.”