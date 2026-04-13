Rusya’nın İran’a Zenginleştirilmiş Uranyum Teklifi Açıklandı

Rusya, ABD İLE İLERİ DÜZEY GÖRÜŞMELERE AÇIK

Pazartesi günü Kremlin Sarayı’ndan yapılan bir açıklamada, Rus yetkililerin ABD ile olası bir barış anlaşması çerçevesinde İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu teslim almaya hazır olduğunu bildirdi.

KREMLİN: “TEKLİF HÂLÂ GEÇERLİ”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu öneriyi ABD ve bölge ülkeleriyle yaptığı görüşmelerde gündeme getirdiğini açıkladı. Peskov, “Teklif hâlâ geçerli, ancak bu yönde henüz somut bir adım atılmadı” dedi.

RUSYA, GERİLİMİ AZALTMAK İSTİYOR

Peskov ayrıca, Moskova’nın İran çevresindeki gerilimi azaltmaya yönelik her türlü diplomatik çabaya açık olduğunu vurguladı. “Rusya, gerilimin düşürülmesine katkıda bulunacak her türlü iyi niyetli girişimde bulunmaya hazırdır” ifadeleriyle bu durumu teyit etti.

ABD’DEN GELEN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Kremlin’in açıklamalarının ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na uygulanacak abluka ile ilgili yaptığı açıklama eleştiri konusu oldu. Peskov, planın birçok belirsizlik barındırdığını ve bunun küresel piyasalara zarar verebileceğine dikkat çekti.

YENİ ABD-İRAN KRİZİ

Bu gelişmeler, ABD’nin İran limanlarına yönelik başlattığı ablukayı yürürlüğe koymasıyla örtüşüyor. Washington, ablukanın pazartesi günü saat 14.00 itibarıyla başladığını ve İran limanlarına giden veya bu limanlardan çıkan tüm gemileri kapsadığını belirtti.

Tahran yönetimi, bu durumu ‘deniz korsanlığı’ olarak tanımladı. ABD ile İran arasında İslamabad’da gerçekleştirilen ve 20 saatten fazla süren görüşmeler de sonuç vermedi. Taraflar, başarısızlığın nedenleri konusunda karşılıklı suçlamalarda bulundu.

TRUMP VE İRAN ARASINDA SERT TARTIŞMA

Trump, İran’ı nükleer silah elde etme konusunda kararlı olmakla suçlarken, Tahran bu iddialara karşı çıktı. Trump, İran’ın müzakere masasına dönmesinin kendisi için önemli olmadığını da söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkelerinin anlaşmaya “birkaç adım uzaklıkta” olduğunu ifade ederek, “Katılık, hedeflerin değiştirilmesi ve abluka ile karşılaştık” dedi.