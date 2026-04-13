Galatasaray’ın Yıldızından Tartışmalı Paylaşım Tepkisi

Galatasaray-Kocaelispor Maçı Beraberlikle Tamamlandı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç, sarı-kırmızıların şampiyonluk mücadelesinde 2 puan kaybına yol açtı.

GALATASARAYLI TARAFTARDAN TEPKİ

Maç sonrası Galatasaray forması giyen Yaser Asprilla’nın yaptığı dikkat çekici paylaşım, taraftarların tepkisini topladı. Gülerek poz verdiği bir kareyi sosyal medyada paylaşan 22 yaşındaki futbolcu, gelen olumsuz tepkiler üzerine bu paylaşımını silmek zorunda kaldı.

TRANSFER DETAYLARI

Galatasaray, Girona’da oynayan Kolombiyalı futbolcuyu, satın alma opsiyonuyla birlikte bedelsiz kiralama yoluyla kadrosuna kattı. Asprilla’nın 1 milyon 200 bin euro maaş alacağı belirtilirken, satın alma opsiyonunun zorunlu olmadığı açıklandı.