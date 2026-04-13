Fenerbahçe’nin Paylaşımı Zirve Yarışında Heyecanı Artırdı

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi adeta alevleniyor! Haftaya lider olarak giren Galatasaray, kendi evinde Kocaelispor ile karşılaşmasında beklenmedik bir sonuçla karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 90 dakikalık mücadelede aradığı galibiyet golünü bulamayınca, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk hedefinde önemli bir 2 puan kaybı yaşadı.

GALATASARAY’DAN ŞAMPİYONLUK KAYBI

Galatasaray’ın evindeki bu beklenmedik puan kaybı, şampiyonluk yarışını yeniden şekillendirdi. Aslan’ın yaşadığı bu kayıptan sonra, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı birden 2’ye düştü. Ligin sonlarına yaklaşırken yaşanan bu olay, rekabete olan gerginliği artırdı.

NEYİ GETİRECEK BU REKABET?

Galatasaray ve Trabzonspor’un puan kaybetmesi ardından, Fenerbahçe de kazandı. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk için kalan maçları merak konusu oldu.

FENERBAHÇE’NİN COŞKUSU

Galatasaray maçının sona ermesiyle puan farkının 2’ye inmesi, Fenerbahçe tarafında ciddi bir psikolojik avantaj sağladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ezeli rakibinin puan kaybı sonrası taraftarları motive eden mesajlar verildi. Paylaşımda; “Kadıköy’de, deplasmanda, sokakta… Hep beraber son ana kadar #İnanFenerbahçe!” ifadeleri kullanıldı. Milyonlarca taraftarın destek verdiği bu mesaj, şampiyonluk yarışını farklı bir boyuta taşıdı.