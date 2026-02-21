Antalya’da Akran Zorbalığı Olayında Çene Kırığı Tespiti

Akran zorbalığı vakası Antalya’da gündeme geldi. Olay, Muratpaşa ilçesindeki bir meslek lisesinde meydana geldi. İddialara göre 15 yaşındaki Muhammed Yasin Ç., teneffüste kendi yerine oturan bir öğrenciyi uyardı. Uyarının ardından öğrencinin yerine oturduğu yerden kalkarak sınıftan çıkıp 3 arkadaşının yanına döndüğü öne sürüldü. Muhammed Yasin Ç.’nin, “Neden ters baktın?” demesi neticesinde olayın büyüdüğü ve diğer öğrencinin Muhammed Yasin Ç.’nin çenesine bir darbe uyguladığı iddia edildi. Bu darbe sonrasında yere düşen öğrencinin durumu okul yönetimine bildirildi. Sağlık ocağına götürülen Muhammed Yasin Ç., hastaneye sevk edildi ve çenesinde kırık tespit edildi.

ADLİ BOYUTA DİKKAT!

Olayla ilgili bilgi veren veli Ergin Ç., öğretmenlerin kendisini önce oğlunun dişinin kırıldığı, ardından da öğrencinin araştırma hastanesine sevk edildiği konusunda bilgilendirdiğini söyledi. Baba, çenesinde kırık bulunan oğlunun tedavisinin 6 ay ile 1 yıl arasında süreceğini ifade etti. Olayın adli yönüne dikkat çeken baba, olay anının kamera kayıtlarıyla net bir şekilde kaydedildiğinin altını çizerek, “Ambulans ve polis çağrılıp çağrılmadığını sordum. Çağrılmadığını öğrendim. Polisler tuttuğu tutanaklarda olayın ‘kasten yaralanma’ olduğunu belirttiler. Bunun bir adli vaka olduğunu düşünüyorum. Daha sonra ambulansı ve polisi ben aradım. Yargı sürecini başlattık” dedi.

EĞİTİMDE KAYIP DÖNEMİ

Olayın ardından okulda disiplin kurulu toplandı ve olaya karışan öğrenci 5 gün süreyle okuldan uzaklaştırıldı. Baba, bu kararın caydırıcı etkisinin bulunmadığı düşüncesiyle itiraz ettiklerini açıkladı. 16 Şubat Pazartesi günü yapılan yaklaşık 5 saatlik operasyonla Muhammed Yasin Ç.’nin çenesinde iki noktada kırık tespit edildi ve plak yerleştirildi. Tedavi sürecinin uzun ve zorlu olacağını belirten veli Ergin Ç., oğlunun sağlık durumu nedeniyle en az bir dönem eğitim hayatından uzak kalmasını beklediklerini ifade etti.

GEÇEN AYLARDA DA ZORBALIK YAŞANDI

Öte yandan, birkaç gün önce Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü’nde bir başka akran zorbalığı durumu yaşanmıştı. 11’inci sınıfta eğitim gören K.N. ile sınıf arkadaşı Y.Z. arasında 3 Şubat’ta beden eğitimi dersinde birbirine top atma meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyüp fiziksel kavgaya dönüşmesi sonucunda Altınkama’nın çenesi ve omuriliği kırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Altınkama, omuriliğindeki kırıklar nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldı.