Tolga Efe’den Dev Buketle Sürpriz Evlilik Teklifi

tolga-efe-den-dev-buketle-surpriz-evlilik-teklifi

BOLU’DA EŞSİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde ikamet eden Tolga Efe, gelecekteki eşine araçla taşınan büyük bir çiçek buketiyle evlilik teklifinde bulundu. Uzun zamandır bu kararı bekleyen Efe, oto kurtarıcının taşıma platformuna demir bir iskelet yerleştirerek onu tüller ve çiçeklerle donattı. Buketin üzerine LED ışıklarla “Benimle evlenir misin?” mesajını yerleştirdi.

Efe, süslenmiş araç ile kız arkadaşının bulunduğu alana doğru yola çıktı. Yapmış olduğu bu sürpriz evlilik teklifine genç kadın, “Evet” yanıtını vererek karşılık verdi. O anlar, arkadaşları tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

EVLİLİK TEKLİFİNDEN SONRAKİ MUTLULUK

Teklifin ardından çift, büyük buketi taşıyan oto kurtarıcıyla ilçe merkezinde tur atarak mutluluklarını paylaştı.

