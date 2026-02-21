Sigara Bırakma Başvuruları Yüzde 60 Arttı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan, geçen yıla nazaran sigara bırakma eğiliminde olan bireylerin sayısında belirgin bir artış yaşandığını dile getirdi.

SİGARA BIRAKMA BAŞVURULARI ARTIYOR

Memişoğlu, yaptığı paylaşımda, “Birlikte bırakıyoruz. Birlikte başaracağız. Sigara bırakma polikliniklerimize başvurular, geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttı. 2025’te 30 bin 675, 2026’da 48 bin 841. Bu tablo açıkça gösteriyor ki milletimiz sağlığını seçiyor. Dumansız bir Türkiye için şimdi tam zamanı.” ifadelerine yer verdi.