rizespor-un-galibiyet-hasreti-kocaelispor-u-yenerek-sona-erdi

Süper Lig’in 23. haftasında Rizespor, Kocaelispor’u ağırladı. Rizespor, karşılaşmayı 2-0’lık skorla kazanarak 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Rizespor’un gollerini 13. dakikada Valentin Mihaila ve 57. dakikada Samet Akaydin attı. Bu sonuçla puanını 24’e çıkaran Rizespor, önümüzdeki hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Kocaelispor ise 30 puanda kalarak Beşiktaş’ı konuk edeceği bir sonraki maç için hazırlıklara başlayacak.

HAKEMLER VE FORMASYONLAR

Maçın hakemliği Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil üstlendi. Rizespor, karşılaşmaya şu oyuncularla çıktı: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin (Dk. 88 Mocsi), Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Laçi, Olawoyin (Dk. 88 Buljubasic), Mihaila (Dk. 71 Zeqiri), Mebude (Dk. 82 Augusto), Halil Dervişoğlu (Dk. 82 Pierrot). Kocaelispor’un kadrosu ise Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh (Dk. 56 Dijksteel), Smolcic, Haidara (Dk. 56 Keita), Linetty, Show (Dk. 83 Boende), Agyei, Rivas (Dk. 83 Muharrem Cinan), Churlinov ve Petkovic (Dk. 69 Serdar Dursun) şeklindeydi.

GOL ATAN OYUNCULAR VE SARIN KARTLAR

Mücadelede goller, 13. dakikada Mihaila ve 57. dakikada Samet Akaydin tarafından atıldı. Bu karşılaşmada, Kocaelispor’dan Haidara (Dk. 48), Balogh (Dk. 54) ve Churlinov (Dk. 62) sarı kart gördü. Rizespor’dan ise Augusto, 90+4. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.