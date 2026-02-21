Rizespor’un Galibiyet Hasreti Kocaelispor’u Yenerek Sona Erdi

rizespor-un-galibiyet-hasreti-kocaelispor-u-yenerek-sona-erdi

Süper Lig’in 23. haftasında Rizespor, Kocaelispor’u ağırladı. Rizespor, karşılaşmayı 2-0’lık skorla kazanarak 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Rizespor’un gollerini 13. dakikada Valentin Mihaila ve 57. dakikada Samet Akaydin attı. Bu sonuçla puanını 24’e çıkaran Rizespor, önümüzdeki hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Kocaelispor ise 30 puanda kalarak Beşiktaş’ı konuk edeceği bir sonraki maç için hazırlıklara başlayacak.

HAKEMLER VE FORMASYONLAR

Maçın hakemliği Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil üstlendi. Rizespor, karşılaşmaya şu oyuncularla çıktı: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin (Dk. 88 Mocsi), Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Laçi, Olawoyin (Dk. 88 Buljubasic), Mihaila (Dk. 71 Zeqiri), Mebude (Dk. 82 Augusto), Halil Dervişoğlu (Dk. 82 Pierrot). Kocaelispor’un kadrosu ise Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh (Dk. 56 Dijksteel), Smolcic, Haidara (Dk. 56 Keita), Linetty, Show (Dk. 83 Boende), Agyei, Rivas (Dk. 83 Muharrem Cinan), Churlinov ve Petkovic (Dk. 69 Serdar Dursun) şeklindeydi.

GOL ATAN OYUNCULAR VE SARIN KARTLAR

Mücadelede goller, 13. dakikada Mihaila ve 57. dakikada Samet Akaydin tarafından atıldı. Bu karşılaşmada, Kocaelispor’dan Haidara (Dk. 48), Balogh (Dk. 54) ve Churlinov (Dk. 62) sarı kart gördü. Rizespor’dan ise Augusto, 90+4. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yaşlı Çiftin Cinayetinin Zanlısı İtiraf Etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 79 yaşındaki çiftin cinayet şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheli, cinayeti para talebi sonrası işlediğini itiraf etti. Aramalar sürüyor.
Gündem

Sigara Bırakma Başvuruları Yüzde 60 Arttı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuruların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında yükseldiğini açıkladı.
Gündem

Antalya’da Akran Zorbalığı Olayında Çene Kırığı Tespiti

Antalya'daki bir lisede meydana gelen kavgada bir öğrenci çenesinden yaralandı. Ameliyat olacağı bildirilen öğrencinin okula bir dönem ara vermesi bekleniyor.
Gündem

Tolga Efe’den Dev Buketle Sürpriz Evlilik Teklifi

Mudurnu'da oto kurtarıcı Tolga Efe, kız arkadaşına özel bir organizasyonla mesleğine uygun şekilde evlenme teklif etti.
Gündem

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Tarih Açıklaması Yaptı

Fenerbahçe, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nı 23 Mart Pazartesi günü saat 14.00’te gerçekleştireceğini duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.