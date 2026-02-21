Yaşlı Çiftin Cinayetinin Zanlısı İtiraf Etti

Doktor Ahmet Çakaloğlu, 8 Şubat günü saat 18.00 civarında, bulamadığı babası Turgut ve annesi Nuran Çakaloğlu’nun Efeler ilçesinde bulunan iki katlı evine döndü. Eve giriş yaptığında anne ve babasının kanlar içinde yattığını gören Çakaloğlu, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri, Çakaloğlu çiftinin vücutlarında baş, boyun ve karın bölgelerinde bıçak darbesi bulunduğunu tespit ederek, cinayetin işlendiğini belirledi. Cesetler, kesin ölüm nedenlerinin ortaya konulması için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kendilerine komşuları, çiftin evinden gece saat 03.00 civarında kavga sesleri duyduklarını aktardı.

YAŞLI ÇİFTİN KATİLİ SÜPHELİ HURDACI

Aydın Emniyet Müdürlüğü, olayın aydınlatılması için 5 ayrı özel ekip oluşturdu. Ancak olay yerinde güvenlik kamerası bulunmadığı belirtildi. Savcılığın talimatıyla ev mühürlendi ve kapısına polis şeridi çekildi. Yapılan incelemede, Turgut Çakaloğlu’nun vücudunda 15, Nuran Çakaloğlu’nun vücudunda ise 10 bıçak darbesi tespit edildi. Turgut Çakaloğlu’nun cesedi evin girişinde, Nuran Çakaloğlu’nun cesedi ise üst katta yatak odasında bulundu.

KESEDEKİ ALTINLAR ALINDI

Polis ekipleri, evde gerçekleştirdikleri detaylı incelemede, iki kesede bulunan altınların çalındığını tespit etti. Nuran Çakaloğlu’nun üzerindeki altın takılarına ise herhangi bir müdahale edilmediği belirlendi. Ayrıca, evin zorda bir şekilde açıldığına dair bir bulguya rastlanmadı. Ekipler, cinayetlerin hırsızlık gibi göstermek amacıyla işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Otopsi işlemleri tamamlanan çift, 10 Şubat’ta Germencik Hıdırbeyli Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ahmet Çakaloğlu, olayın bir cinayet olduğunu vurgularken, kardeşi Serhat Çakaloğlu ise cinayetin vahşice işlendiğini ifade etti. Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cami bahçesindeki cenazeyi kayda aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yaklaşık 12 gün süren teknik ve fiziki takip sonrası cinayet şüphelisi olarak hurdacılık yapan Ş.H. tespit edildi. Operasyon gerçekleştirilen Ş.H., kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. İlk ifadesinde cinayeti itiraf eden Ş.H., Turgut Çakaloğlu’ndan para istemesi sonrasında teklifi reddedilince öfkelendiğini söyledi. Ayrıca, olay sırasında Nuran Çakaloğlu’nu da bıçaklayarak öldürdüğünü, suç aleti olan bıçağı ise bir dereye attığını aktardı. Polisin delil toplama çalışmaları kapsamında, Ş.H.’nin attığını söylediği bıçağın bulunduğu derede arama yapılmaya başlandı. Ş.H.’nin evine 5 kilometre mesafedeki derede arama çalışmaları sürüyor.