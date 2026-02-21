Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Tarih Açıklaması Yaptı

fenerbahce-olaganustu-genel-kurul-tarih-aciklamasi-yapti

Fenerbahçe Kulübü, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında tarih vermek amacıyla bir açıklama gerçekleştirdi. Kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla yapılan duyuruda, toplantının 23 Mart 2026 tarihi itibarıyla düzenleneceği kaydedildi. Chobani Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan bu buluşma saat 14.00’te başlayacak.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Yapılan açıklamada, kurulun gündem maddeleri şu şekilde sıralandı: “1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 – Yasal izinlerin alınması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin; “Şirketin İşletme Konusu” başlıklı 3. Maddesi, “Paylar/Türü ve Grubu” başlıklı 7. maddesi, “Yönetim Kurulunun Oluşum Tarzı, Seçilme Ehliyeti Ve Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İle İlgili Hükümler” başlıklı 12. maddesi, “Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar” başlıklı 15. maddesi ve “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Ve Uygulanacak Hükümler” başlıklı 36. maddesi ile kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin “Paylar” başlıklı 6. maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması. 3 – Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 12. ve 13. maddeleri gereğince, Türk Ticaret Kanunu’nun 363 üncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üyelik seçimlerinin Genel Kurul onayına sunulması.”

