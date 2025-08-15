Antalya’da Arazöz Devrildi, İki Kişi Yaralandı

Gündem

ANTALYA’DA ORMAN YANGINI VE KAZA

Antalya’da devam eden orman yangınına müdahale sırasında endişe verici bir kaza meydana geldi. Serik Orman İşletme Müdürlüğü Pınargözü İşletme Şefliğine ait olan arazöz, orman yangınına dair ihbar üzerine yola çıktığı esnada Haspınar Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada arazözde bulunan N.S. ve F.B. yaralandı. Yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilen iki personelin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. Yangına müdahale çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

