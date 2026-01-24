Antalya’da Bayğaralar Suç Örgütüne Operasyon Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’da gerçekleştirilen bir operasyonda Bayğaralar organize suç örgütünün 15 üyesinden 12’sinin tutuklandığını bildirdi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ELEBAŞISI YURT DIŞINDA TUTUKLU

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yurt dışında tutuklu olan R.B. liderliğindeki Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya’daki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini aktardı. 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, bunlardan 12’sinin tutuklandığını, 3’ü hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirtti.

ŞÜPHELİLERİN FAALİYETLERİ BELİRLENDİ

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin silahlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında haksız kazanç elde etmek amacıyla eylemlerde bulunduğunu ifade etti. Şüphelilerin adam öldürme, yağma, yaralama ve iş yeri kurşunlama gibi suçlara karıştıkları tespit edildi. Ayrıca, operasyonda uzun namlulu ve ruhsatsız silahların da ele geçirildiği kaydedildi.