Antalya’da Devrilen Yolcu Otobüsü: 5 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Olayda çok sayıda kişi yaralanırken, ölü sayısının da olduğu bildirildi.

KAZA ANI VE DAKİKALAR

Kaza, bugün saat 10.30 sularında Antalya Isparta karayolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz netleşmeyen yolcu otobüsü, Antalya girişinde yoldan çıkarak devrildi ve ardından şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından otobüste yolcu olarak bulunan birçok kişinin yaralandığı öğrenildi.

Otobüs içinde ve altında sıkışan yolcuların olduğu ve sağlık ekiplerinin olay yerinde aktif bir şekilde çalışmalara devam ettiği kaydedildi. Elimizdeki son bilgilere göre, kazada maalesef 5 kişi yaşamını yitirdi.