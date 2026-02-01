Galatasaray’dan Leroy Sane Açıklaması Geldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Manchester City maçında sakatlanan Leroy Sane’nin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Sane’nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama olduğunu duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, “Şampiyonlar Ligi’nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane’nin tedavisine başlanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Yıldız futbolcunun, sahalardan yaklaşık 3 hafta uzak kalması bekleniyor. Bu süreçte Sane’nin, Kayserispor, Rizespor ve Eyüpspor ile oynanacak Süper Lig karşılaşmalarını kaçıracağı öngörülüyor. Galatasaray sağlık ekibi, Leroy Sane’yi 17 Şubat’ta gerçekleştirilecek Juventus ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off maçına yetiştirmek için çalışmalara başlayacak.

7 AY ÖNCE GELMİŞTİ

Haziran ayında Galatasaray’a katılan Sane, 3 yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı. Sane, 9 milyon euro + 3 milyon euro sadakat bonusu ile toplamda 12 milyon euroya transfer olmuştu.