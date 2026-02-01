Fenerbahçe Kocaelispor Maçında Üç Eksik Oyuncu Tercih Ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de yarın Kocaelispor ile mücadele edecek. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Ligde namağlup yoluna devam eden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde de çeyrek finale yükselmeyi başardı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun öğrencileri, ligdeki son maçında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE’DE ÜÇ EKSİK OYUNCU VAR

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında üç oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlık durumlarını atlatmış olan Archie Brown ve Levent Mercan henüz takımla antrenmanlara başlamadıkları için bu zorlu deplasmanda yer almayacaklar. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde FCSB karşısında yaşadığı ağrılar nedeniyle kadroda bulunmayan Jhon Duran’ın da bu karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

ÜÇ İSİM SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de üç oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Edson Alvarez ve Anthony Musaba, kart görmeleri halinde Gençlerbirliği maçında oynayamayacak. Bunun yanı sıra Kocaeli deplasmanında sakatlığı sebebiyle görev yapamayacak Archie Brown da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

